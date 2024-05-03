В России предложили маркировать автозапчасти QR-кодом

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Эксперты считают, что эта мера сделает рынок более прозрачным.

Российский рынок автозапчастей ждут перемены. Чтобы уберечь его от подделок, на детали — как импортные, так и отечественные — предлагают наносить QR-код. Ведь сейчас никакого механизма контроля по сути нет.

Благодаря маркировке, по мнению экспертов, рынок станет прозрачным, а владельцы машин будут тратить на ремонт меньше денег и нервов. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев все объяснит.

Автолюбитель из Петербурга Андрей сокрушается над собственным легкомыслием. Он купил контрафактную запчасть в надежде сэкономить на ремонте. Но не сэкономил.

«Плановая замена ремня ГРМ, покупка на Богатырском рынке, детали, обошлись мне в капремонт двигателя», — отметил Андрей.

В России настоящий бум подделок на рынке деталей для машин. Когда из страны ушли проверенные бренды, в магазины хлынуло невесть что. Интернет переполнен роликами про запчасти, сделанными «на коленке».

В Минпромторге России придумали, как с этим бороться — рассматривают возможность маркировки автозапчастей. Вот такие QR-коды будут клеить после того, как деталь пересечет границу, если она импортная. И сразу на заводе, если отечественная.

Автомобильные покрышки в нашей стране маркируются уже несколько лет, а вот теперь речь зашла о том, чтобы маркировать рычаги подвески и рулевые тяги. Авторы этой идеи утверждают, что качество этих деталей после маркировки повысится.

Вместе с директором крупного московского СТО, смотрим машины, которые пришли в ремонт. Вот здесь потек сальник, а здесь весь кузов пришлось отрывать от рамы, чтобы найти неисправность. Сервисмен говорит, если путь каждой детали будет известен, проблем с ремонтом будет меньше.

«Уберет с рынка не просто недобросовестных, а просто неадекватных продавцов», — отметил директор автосервиса Александр Гоман.

Но есть и нюанс. Не все сервисы, например, готовы содержать на зарплате отдельного специалиста по запчастям. Не все детали приходят к подъемнику из магазинов. Некоторые приобретаются на зарубежных маркетплейсах у мелких поставщиков.

«Он продает вам как конечному потребителю, значит, он и списывает. Значит, и он должен быть в „Честном знаке“ со всеми этими делами. А им это надо — с этим связываться?» — подчеркнул Гоман.

Автоэксперты утверждают: в случае введения маркировки на запчасти покупатель сможет во всех подробностях узнать происхождение детали, но по-прежнему останутся вопросы к ее качеству.

«Придется маркировать не только оригинальные заводские запчасти, но и неоригинальные аналоги. Появится необходимость отделить каким-то сложным техническим способом неоригинальные аналоги хорошего качества от чистого контрафакта», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Продавцам придется налаживать новые бизнес-процессы, связанные с маркировкой. Покупать сканеры, обучать персонал.

«Это действительно „удорожает“ любого участника сети, потому что при перепродаже вы оформляете документы не только на таможне ГТД, номера государственной таможенной декларации, не только с НДС, но до последней продажи в руки розничному покупателю», — подчеркнул член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Впрочем, представители системы «Честный знак» все равно с оптимизмом смотрят в будущее. Там ссылаются на уже известный опыт маркировки все тех же автомобильных шин.

«Ни в одной из 17 товарных групп маркировка не отразилась на цене. Согласно расчетам специалистов НИФИ Минфина, рост конечной стоимости за счет внедрения маркировки оценивается не выше 1,5% за шесть лет», — отметили в «Честном знаке».

Поэтому обычным потребителям остается только ждать решения правительства. Именно после него на каждой железке из автомагазина может появиться характерная белая бирка, уже знакомая нам по другим группам товаров.