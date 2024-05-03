«Речь пойдет о Третьей мировой»: Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Маркив; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Планы альянса учредить фонд поддержки Киева на 100 миллиардов долларов в Будапеште назвали безумием.

В Будапеште обеспокоены заявлениями Эммануэля Макрона об отправке на Украину французских сил. . В интервью французскому телевидению министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что если президент Пятой республики или другой европейский лидер пойдет на этот шаг, последствия будут необратимыми.

«Если европейские или американские солдаты ступят на украинскую территорию, это будет означать, что мы переступили красную черту в рамках НАТО. Если страна-член альянса отправит военных на Украину, это уже будет прямая конфронтация между НАТО и Россией, и речь пойдет о Третьей мировой войне», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также выразил обеспокоенность заявлениями некоторых стран о возможности применения ядерного оружия. Планы генсека НАТО учредить фонд поддержки Киева на 100 миллиардов долларов Сийярто назвал безумием.

Ранее 5-tv.ru писал, как закончится карьера главкома ВСУ Сырского.