Посла РФ вызвали в МИД Германии из-за якобы атаки российских хакеров

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / ТАСС

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Немецкая сторона объявила об увеличении случаев шпионажа, указав при этом на Россию.

МИД Германии вызвал российского посла в ведомство после обвинений России в хакерской атаке 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера.

Власти ФРГ считают Россию причастной к хакерской атаке в отношении представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Кроме того, Бюхнер, по информации СМИ, указал на увеличение случаев шпионажа.

Позднее в российском посольстве раскрыли подробности беседы в МИД ФРГ. В частности, дипломат отверг обвинения в сторону России, указав на их бездоказательность и необоснованность.

«Рассматриваем демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Италии пригласил посла России в Риме в связи с передачей российских активов компании Ariston в управление АО «Газпром бытовые системы».

Указ о передаче во временное управление активов Ariston дочерней компании «Газпрома» накануне подписал президент России Владимир Путин. Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах юрлиц, в отношении которых вводится временное управление.