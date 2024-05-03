«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сейчас киевский режим и его союзники прекрасно осознают, что инициатива на поле боя закрепилась за Россией.

Заместитель главы ГУР Украины Вадим Скибицкий в недавнем интервью заявил, что Незалежная сейчас не видит возможности одержать победу на поле боя, и конфликт получится завершить только путем переговоров. Политолог Иван Мезюхо в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru оценил сложившуюся ситуацию и поделился своим мнением, на что может пойти Украина.

По словам Мезюхо, страны Североатлантического альянса прекрасно понимают, что сегодня даже военные поставки не помогут Украине одержать победу над Россией. А сам блок НАТО не будет вступать в боевые действия. Также политолог отметил, что нынешняя ситуация негативно влияет на поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

«Львиная доля денег остается у США. Львиная доля денег идет на монетизацию этих новых видов оружия, львиная доля разворовывается американскими, да и украинскими чиновниками», — подчеркнул эксперт.

Киеву приходится довольствоваться тем, что у него есть, и просить деньги у стран Европейского союза. Сама Европа делает все, чтобы затянуть поставки вооружения. Инициатива на поле боя, тем временем, давно закрепилась за Россией, добавил политолог.

По словам Мезюхо, украинская сторона еще предпримет попытки контрнаступления в зоне СВО. Для этого и был поставлен новый главком ВСУ — Александр Сырский.

Кроме того, военачальник должен осознавать, что это обернется «самоубийственным актом» для украинского войска. Но план у Киева весьма простой — он мечтает нанести урон военной и гражданской структуре нашей страны, чтобы потом вступить в переговоры на позиции победителя.

«Все эти планы большая и больная фантазия», — подытожил Мезюхо.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска скоро выдавят ВСУ из Часова Яра.