В Москве задержаны последователи китайской секты «Фалунь Дафа»*, возбуждено дело

Фото, видео: © РИА Новости / МВД России; Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Организация признана нежелательной на территории России. В КНР это движение запрещено законодательно.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту деятельности китайской религиозной секты «Фалунь Дафа»*, которая признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает московское управление СК РФ.

По версии следствия, одна из фигуранток дела с июля 2020-го по октябрь 2023 года распространяла в Москве литературу секты, в том числе — трактат организации, признанный экстремистским. Расследованием занимается Тушинский межрайонный следственный отдел.

Деятельность семи иностранных и международных организаций «Фалунь Дафа» была объявлена нежелательной на территории России в 2020 году Генеральной прокуратурой. Стоит также отметить, что движение «Фалунь Дафа» запрещено и преследуется в Китае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст включил «Феминистское антивоенное сопротивление»* в перечень нежелательных.

* — организация признана нежелательной в России