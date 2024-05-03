Обратно под опеку? После ночного дебоша Спирс пожаловалась на преследование от матери

Фото: www.globallookpress.com / F. Sadou

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Американская певица выдала новые подробности о скандальной ночи в отеле. Неужели все подстроили заранее?

Американская певица Бритни Спирс нашла доказательство того, что за ней охотится ненавистная ей мать. На своей странице в социальных сетях звезда рассказала, что над ней вновь пытаются установить опеку.

Этой ночью фанатов певицы потрясла новость о разборках с ее бывшим мужем в фешенебельном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Тогда очевидцы сообщали о драке, а также о раненой женщине.

В итоге певица вышла из отеля в сопровождении медиков в полуобнаженном виде, а потом показала подписчикам в социальных сетях плачевное состояние своей ступни.

Звезда заявила, что ее мать устроила «ловушку» в том самом отеле — она позвонила певице сразу после того скандального случая, гораздо раньше, чем об этом разнесли людям СМИ. Бритни Спирс была уверена, что она хотела показать неадекватное состояние звезды, а потом взять ее под опеку.

Несмотря на то, что знаменитость не общалась с матерью больше полугода, звезда уверена, что она хотела провернуть такой же трюк, как в 2008 году — тогда Бритни Спирс в итоге взяли под опеку.

В противовес гневному обвинению в сторону подставившей ее матери она поблагодарила своего адвоката, который помог, в том числе пережить и тот вечер в отеле.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае агрессивного поведения поп-певицы — тогда она изнутри пробила стекло автомобиля марки Mercedes.