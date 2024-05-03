«Сильный союзник»: что будет с МВФ, если Россия выйдет из организации

Фото: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Объединение, действующее под эгидой «достижения экономического роста и процветания» для всех ее участников, последнее время демонстрирует очевидную предвзятость.

Выход России из Международного валютного фонда может создать прецедент для аналогичного решения других стран. Опасениями главных акционеров организации поделился исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

«Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — передает РИА Новости слова Можина.

Он также подчеркнул, что, если Россия выйдет из фонда, это ослабит позицию других его участников, для которых РФ выступает поддержкой. Ведь сейчас распределение сил в организации делится поровну: 12 директоров от стран Запада и столько же занимают представители других государств. Хотя даже в таком случае в рамках распределения голосов у западных стран есть перевес примерно на 10%.

«Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики», — подчеркнул Можин.

Международный валютный фонд — валютная организация, членами которой являются 190 стран. Россия стала участницей фонда в 1992 году. Штаб-квартира МВФ расположена в Вашингтоне, США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВФ обвинили в финансировании терроризма.