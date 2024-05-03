«Роль жертвы»: почему у Волочковой не складываются отношения с дочерью Ариадной

Психолог Мизерная: Волочкова не смогла стать мамой и опорой для своей дочери

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитость стала мамой почти 18 лет назад, однако до сих пор не может отпустить свои детские обиды.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не смогла стать настоящей мамой для своей 18-летней дочери Ариадны. Их семейные отношения оценила психолог Кристина Мизерная для издания «Страсти».

По словам специалиста, Волочкова сама была воспитана в жесткой профессиональной среде, благодаря чему у нее выработалась крепкая дисциплина. Это принесло ей успех и развитие в карьере, но плохо сказалось на личной жизни.

«Анастасия — ярко выраженный истероидный радикал, нарцисс. Отсюда ее стремление к публичности, к славе, к желанию быть на виду», — утверждает Кристина Мизерная.

Волочкова нуждается в заботе и внимании, но опасается ввязываться в глубокие эмоциональные отношения, поэтому отдушиной для нее стал балет, в котором она чувствует себя в безопасности.

Анастасия является психологически незрелой личностью, считает эксперт. Это проявляется и в ее материнстве, и в ее отношениях с мужчинами. С рождением Ариадны актуализировались детские обиды и травмы балерины, что образовало барьер между матерью и ребенком.

«Анастасия, будучи под сильным влиянием мамы, не смогла взять на себя ответственность материнства и стать опорой для дочери. В этом треугольнике балерина отыгрывала роль жертвы, а мама и дочь разделяли позиции Спасателя и Агрессора», — отметила психолог.

О своей дочери Волочкова говорит негативно, что та ей чужая и завидует ее успеху. Танцовщица обижена на нее, потому что родной ребенок не интересуется здоровьем, а обращается лишь тогда, когда нужны деньги.

«Анастасия говорит следующее: „Мои родственники мне звонят только когда им нужны деньги или решить какой-то вопрос. А просто позвонить и спросить: ‚Мам, как твои дела? Ты вообще здорова? Как твое бедро? ‘“. В словах Анастасии прослеживается детская травма брошенного или отвергнутого, крик души маленького обиженного ребенка», — прокомментировала психолог.

Кристина Мизерная уверена, что так балерина хочет оправдать свое отсутствие контакта с Ариадной и прикрыть беспомощность. По ее словам, это также говорит о детской инфантильной позиции 48-летней Анастасии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лера Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой.