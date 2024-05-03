Слишком сложно: музыкальный критик объяснил исчезновение Баскова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Эксперт уверен, что в пропаже виноваты и сами фанаты певца.

Музыкальный критик Илья Легостаев переложил часть вины за пропажу певца Николая Баскова с оперной сцены на фанатов звезды, о чем он поделился в беседе с Teleprogramma.pro. Вторая половина кроется в самом решении народного артиста России.

Легостаев напомнил, что Басков изначально начал свой творческий путь именно как оперный, а не эстрадный певец. Впоследствии он полностью переключился на поп-сцену, как утверждает критик, из-за простоты исполнения песен.

«Опера — это постоянная поддержка голоса в тонусе и сложные произведения», — объясняет музыкальный эксперт Илья Легостаев.

Поклонники Баскова давно привыкли к тому, что звезда остается в эстрадных рамках. Критик уверен, что сама знаменитость все же держит в голове мысль когда-нибудь вновь вернуться в серьезный театр, но сейчас это пока «запасная опция». При этом многое зависит и от самих фанатов Баскова, которые все еще готовы слушать певца на поп-сцене, полагает Легостаев. А где поклонники — там и звезда.

Ранее 5-tv.ru писал об огромных деньгах, которые получает эстрадный певец Николай Басков и другие звезды шоу-бизнеса. В частности, о том, почему звезда выступала перед собакой, когда раньше знаменитость пела в дуэте с испанской оперной примадонны Монсеррат Кабалье.