«Больше не фантазия»: Орбан заявил, что Европа находится на границе войны и мира

Орбан: Европа играет с огнем и находится на границе войны и мира

Фото: www.globallookpress.com / Meng Dingbo

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Венгерский политик отметил, что сами европейские лидеры ведут об этом разговоры.

Европа сегодня балансирует на границе войны и мира, играя с огнем. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в эфире радио Kossuth недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Боррель недавно допустил, что распространение войны на Европу «больше не фантазия». Орбан же считает такие размышления реальными политическими намерениями. Силу высказываниям добавило и мнение главы МИД Польши Радослава Сикорского, считающего, что у конфликта на Украине не может быть дипломатического решения, а только военная сила.

«Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений. Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира», — ответил на это Орбан.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, высказывания главного евродипломата Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России» можно расценивать как чистосердечное признание.

Также Лавров отметил, что нагнетание западной коалицией темы необходимости военного поражения России отражает их агонию и истерику.