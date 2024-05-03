Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочке нужна операция стоимостью более одного миллиона рублей.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю трехлетней Вари.

У девочки детский церебральный паралич, из-за которого она не может передвигаться самостоятельно. Ребенку нужна операция стоимостью более одного миллиона рублей.

Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 130 926 рублей. Спасибо вам большое.

Ранее 5-tv.ru писал, что акция «День добрых дел» прошла для Егора из Барнаула. У мальчика врожденный порок сердца, и для стабилизации его состояния нужна операция. Семье не хватало на нее трех миллионов рублей, но зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму.