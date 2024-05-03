«Настю надо спасать»: Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Ложь знаменитой балерины была неожиданно разоблачена.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова яростно ответила на критику ее фигуры. Пользователи сети осудили ее фотографии из отпуска на Мальдивах, а она в ответ заявила, что все замечания в ее адрес — от зависти.

По словам эпатажной балерины, она стройная, и в зал надо идти не ей, а как раз самим подписчикам. Еще бы — обычные люди же не могут позволить себе билеты, как она утверждает, «за миллион».

Знаменитую балерину резко осудила юрист Катя Гордон. Она также разоблачила ее ложь. Оказывается Екатерина летела на том же самолете на Мальдивы и видела Анастасию на борту. По ее словам, летела она в «экономе», и стоят такие билеты явно не миллион рублей.

По мнению Гордон, в отдыхе простых людей нет ничего постыдного. Плохо то, что 48-летняя артистка занимается бахвальством, оскорбляя при этом людей. Гордон уверена, что балерина именно сейчас сильно нуждается в сторонней помощи.

«А пока совета три: 1. Бросай бухать. 2. Бросай трындеть, оскорбляя людей. 3. Вымети из своей жизни всех, кто боится дать тебе первые два совета», — подводит итог своим рассуждениям Гордон.

Подруга адвоката ведущая Лера Кудрявцева подошла к проблеме Волочковой мягче, заявив, что «Настю надо спасать». Она настаивает, что звезда заслуживает понимания, а не издевок со стороны общественности. Кудрявцевой «больно и горько» смотреть на то, в каком сейчас состоянии Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы не просто так. Она взяла с собой загадочного незнакомца и свадебное платье.