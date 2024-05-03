Экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины объявили в розыск
МВД объявило в розыск экс-членов СНБ Украины Александра Шлапака и Степана Кубиву
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало информацию в базе.
МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. Об этом сообщил ТАСС.
«Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
Степан Кубива.
Однако, как и со Степаном Кубивой, МВД не уточняет, по какой именно.
Следственный Комитет ранее предъявил фигурантам дела заочные обвинения в проведении антитеррористической операции в Донбассе в 2014 году. Известно, что Шлепак и Кубива занимались ее финансированием за счет средств государственного бюджета.
Данная операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. По итогу было ранены и погибли более 900 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что СКР предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины.