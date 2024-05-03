«Плохое ждет»: Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье

Фото: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot

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Убитой девушке было жалко своего супруга.

Убитая Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье. Оказалось, что девушка увлекалась астрологией, но при этом она неправильно интерпретировала нагаданное, предположив, что опасность грозит ее супругу экс-министру финансов Казахстана Куандыку Бишимбаеву или маме. Об этом рассказал брат Нукеновой Аитбек в интервью режиссеру Елене Погребижской на ее YouTube-канале.

«Салтанат видела негативную популярность и смерть близкого человека. Тогда она предположила, что это либо Куандык, либо наша мама. В итоге Салта решила, что плохое ждет Куандыка, и во всех новостях это будет муссироваться, что она вдова. Поэтому ей было жалко его, и она это папе рассказала», — сообщил брат Нукеновой.

Девушка рассказывала, что у ее мужа нет друзей, плохие отношения с родителями и поэтому она не хотела, чтобы министр был в одиночестве. Нукенов отметил, что его сестре было жалко супруга, а теперь он распускает про нее грязные слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шокирующее видео обнаружили в телефоне убившего жену Бишимбаева.