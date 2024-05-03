Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Недавно артист сделал предложение руки и сердца, а уже сейчас не желает жениться. Что происходит в его новых отношениях?

Певец Прохор Шаляпин, который всегда открыт с публикой на тему личной жизни, рассказал, что больше не одинок. Теперь рядом с ним есть возлюбленная, имя которой он пока не раскрывает. Однако, по его заявлению, он не влюблен.

«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне сейчас свадьба?» — признался Шаляпин в эфире одной из программ на федеральном канале.

При этом еще недавно знаменитость хвастался, что сделал любимой предложение руки и сердца. Тогда на опубликованном снимке он держал свою избранницу за руку, на безымянном пальце которой красовалось большое кольцо.

Жизнь Шаляпина с юных лет была богата на отношения. Сначала его спутницей была миллионерша Алла Пеняева, которая помогла артисту получить высшее образование и подарила квартиру с машиной. Тогда самому Шаляпину было всего 18 лет, а она намного старше — на целых 39 лет.

Потом музыкант впервые официально женился на 57-летней Ларисе Копенкиной. Разница в 27 лет не смущала никого из возлюбленных, а также не помешала им в 2013 году зарегистрировать отношения в ЗАГСе.

Свадьба была столь же громкой, как и развод в начале 2015 года. После многочисленных кратковременных пассий артист женился на Татьяне Дэвис, но его супруга не пережила COVID и скончалась в 2021 году.

Последними отношениями Шаляпины был союз с Ольгой Сан. Девушка сначала восхищалась певцом, но со временем изменила свое отношение. Она стала обвинять Шаляпина, что он не помогает ей в карьере, не дарит дорогие подарки и не знакомит с родными. В 2022 году они все-таки расстались.

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