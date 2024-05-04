Место притяжения: побережье Сахалина облюбовали тысячи сивучей

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Увидеть этих животных буквально на расстоянии вытянутой руки можно лишь в трех местах на планете.

Лежбище сивучей на Сахалине стало одной из главных достопримечательностей не только острова, но и всего Дальнего Востока. Толпы людей стремятся подобраться поближе и получше рассмотреть животных. Но экологи таким вниманием обеспокоены. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Впервые на Сахалине сивучей заметили больше полувека назад. С каждым годом их на волноломе становилось все больше. А в 2021-м вообще был побит рекорд — Невельский брекватер одномоментно облюбовали 2200 ушастых тюленей. Ученые считают, что все дело в особом инстинкте — хоуминге, когда тюлени из поколения в поколение возвращаются на одно и то же место.

«В какой-то момент, по разным версиям, в разные года они оставались на некоторое время здесь отдыхать. Видимо, кормовая база их устаревала, потому что как раз шел нерест сельди», — говорит специалист по экспозиционно-выстовочной деятельности Невельского историко-краеведческого музея Светлана Чернова.

Увидеть сивучей вот так, буквально на расстоянии вытянутой руки, можно лишь в трех местах на планете: это американский Сан-Франциско, а также наши Петропавловск-Камчатский и Невельск.

«Когда ты слышишь рев сивучей, своими глазами видишь разные характеры — от маленького сивученка до огромного самца стаи — это не передать словами», — говорит туристка Анастасия Ткаченко.

Полюбоваться на этих морских гигантов сюда едут со всей страны. Любимый аттракцион туристов — подплыть к лежбищу на лодке.

«В погоду выходим хорошую. Если штормовая, при сильном ветре, то мы не выходим. Судно движется с минимальной скоростью, чтобы не пугать животных, не травмировать винтом», — говорит водитель катера Константин Казаков.

Этих мер предосторожности недостаточно, считают экологи.

«В 2012 году при Бригантине был образован общественный совет по охране сивучей. Мы улучшаем экологическую обстановку в районе. И это все влияет на наших сивучей, потому что они стали исчезать. Ученые не могут понять, почему этот вид так резко убывает», — говорит руководитель Союза экологов, патриотов и любителей истории Сахалинской области Ольга Егурнова.

Чтобы сивучи как можно дольше возвращались на волнолом, экологи совместно с администрацией возвели стену, которая не дает людям попасть на волнолом. За состоянием животных следят с помощью видеокамер круглые сутки. А еще на набережной установили бинокли. С их помощью туристы могут наблюдать за тяжеловесами, не тревожа их. На Сахалине они пробудут до середины октября. Потом у тюленей начнется брачный сезон — они мигрируют юг.