Приступ русофобии: в Эстонии пытаются запретить деятельность РПЦ

Фото, видео: Pavel Golovkin / ТАСС; 5-tv.ru

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Что же такого противоправного, по мнению Прибалтики, совершает Московский патриархат?

Кипят страсти в парламенте Эстонии. Накануне депутаты так и не смогли принять заявление против Русской православной церкви (РПЦ). Помешала оппозиция, которая фактически поставила в тупик инициаторов своими вопросами, главный из которых — что же такого противоправного совершает РПЦ, что ее деятельность на территории республики нужно запретить?

За парламентскими баталиями внимательно следила корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

«Наша прабабушка ходила в Пехтицу, наша бабушка ходила в Пехтицу. Это же святое место, ну как можно закрыть святыню?» — возмущается местная жительница.

Верить, что главную святыню Прибалтики могут у них отнять, православные в Эстонии просто отказываются. «Эстонская лавра», Пюхтицкий монастырь XIX века за свою историю ни разу не закрывался. Гонения на церковь, Первая мировая, Великая Отечественная война — выстоял все. А теперь эстонские власти обещают ликвидировать монастырь, если тот не выйдет из подчинения РПЦ.

«Наша цель заключается в том, чтобы православные церкви Эстонии никак не были связаны с Московским Патриархатом. Ни с точки зрения юрисдикции, ни каким-либо иным образом», — отметил депутат Яак Ааб.

Заставляют рвать связи с Русской православной церковью все 39 приходов в Эстонии. В парламенте страны накануне обсуждали признание РПЦ организацией, которая якобы поддерживает военную агрессию, чтобы полностью запретить ее деятельность в стране. И все это в преддверии главного православного праздника.

Оказалось, что принять такой закон непросто — парламент раскололся на две части.

«Ясно, что этот день вы выбрали умышленно с целью оскорбить православных, задеть их чувства. Неужели Эстония становится такой страной, где организации можно закрывать не за то, что они сделали, а за то, что они потенциально могут сделать? Можете ли вы назвать факты, свидетельствующие о какой-либо незаконной деятельности храмов в подчинении РПЦ?» — спросил депутат Рийгикогу Варро Вооглайд.

Разногласий настолько много, что вынести решение парламентарии так и не смогли. Но эстонские власти на этом явно не остановятся. В конце апреля министр внутренних дел Эстонии лично приезжал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить игуменью в «единственно верном решении».

«Правительство пока никаких шагов не предпринимало, мы говорим на эту тему всего две недели. Понятно, что настолько сложные вопросы так быстро не решаются. Но насколько это возможно, мы говорим и объясняем, но в то же время, на всякий случай, готовим и другие процессы», — прокомментировал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

И ведь очевидно, что никакой угрозы для Эстонии ни приходы, ни монахи, ни прихожане не представляют — просто у власти очередной приступ русофобии. В феврале выслали из страны главу эстонской православной церкви — митрополита Евгения. За то, что тот не осудил спецоперацию на Украине. Принципы свободы слова, видимо, снова дали сбой.

«К сожалению, это не первый случай давления на верующих, который мы считаем нарушением религиозной свободы и вмешательством во внутренние дела церкви. Мы надеемся, что здравый смысл возобладает, и местные власти, чем бы они ни руководствовались, откажутся от попыток принуждать верующих», — заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Неясным остается будущее эстонской православной церкви после возможного раскола — войдет ли она в юрисдикцию Константинополя или получит автокефалию. Зависит от того, признают ли РПЦ запрещенной организацией в Эстонии — на следующей неделе депутаты продолжат обсуждать этот законопроект.