Местность кишит дронами: как российские бойцы борются с вражескими «птичками»

ВС РФ придумывают новые методы по борьбе с вражескими дронами в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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У врага с запасом этой смертоносной техники проблем нет — приходится постоянно изобретать новые способы ее уничтожения.

На артемовском направлении противника выслеживают разведчики отряда «Горца» «Южной» группировки войск. Местность кишит дронами-камикадзе. Чтобы обеспечить безопасный проход — рядом работают специалисты по радиоэлектронной борьбе. О том, как подразделению удается бороться с украинскими беспилотниками — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

С рассветом в Артемовске закипает боевая работа. Разведчики отряда «Горца» «Южной» группировки войск выходят к новому плацдарму на пути к Часов Яру — поселку Красное. Это первые и эксклюзивные кадры из недавно освобожденного населенного пункта.

На бывших опорных пунктах ВСУ — брошенные тела украинских военных. За бугром главная цель наших подразделений — Часов Яр. Местность кишит дронами-камикадзе. Чтобы обеспечить безопасный проход — рядом работают специалисты по радиоэлектронной борьбе.

«Здесь кроется, пожалуй, самая острая проблема: чтобы качественно работать, необходимо находиться максимально близко к линии боевого соприкосновения и укрываться в каких-то не разрушенных домах. Но вот таких на артемовском направлении, практически, не осталось», — говорит корреспондент.

Местность маскируют, на видео специально замазываем горизонт и все, что может попасть в кадр с улицы. Рэбовцы начинают охоту за вражескими беспилотниками.

«Комар» — название дрона-камикадзе ВСУ. Наши специалисты успевают прямо во время съемок перехватить и уничтожить вражеский беспилотник. Ликвидировав один дрон — тут же переключаются на другой. У врага с запасом этой смертоносной техники проблем нет — приходится постоянно изобретать новые способы борьбы с ней.

Наблюдатели запускают дрон-сопровождение, и мы под его прикрытием перемещаемся в наблюдательный пункт.

«Вот такой необычный кусок истории еще времен Оранжевой революции обнаружили. Это символ сопротивления и, как видим, он потихонечку облетает. И со временем он полностью исчезнет с лица земли Донбасса», — говорит корреспондент.

Пока же наши разведчики уничтожают последователей этого культа. Корректировка огня по лесопосадке, где укрываются всушники. Тут же серия точных ударов, и какое-либо движение в этой местности моментально прекращается.

«Они знают, что мы за ними наблюдаем. Связываюсь с минометом, они начинают стрелять, я смотрю, куда прилет был, и от точки, где наш интерес, я им говорю про погрешность, поправки», — говорит российский боец.

В итоге противнику не дают провести разведку боем, да и просто собрать личный состав, чтобы укрепить линию обороны.