Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Неужели, чем мы ниже, тем счастливее?

Ученых, изучающих старение и метаболические заболевания, привлек синдром Ларона. Это редкая форма карликовости. Ряд исследователей выяснили, что заболевание может защитить от диабета, рака и снижения когнитивных функций.

Мыши с таким синдромом живут на 40% дольше. Это удалось узнать ученым университетов Южной Калифорнии и Сан-Франциско. Их исследования опубликовало издание Med.

Люди с синдромом Ларона или дефицитом рецепторов гормона роста имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, у них более низкое кровяное давление и они гораздо реже страдают от ожирения.

«У людей с генерализованной нечувствительностью к гормону роста (GH) из-за дефицита рецепторов GH (GHRD) или синдрома Ларона наблюдается очень низкая частота инсулинорезистентности, диабета и рака, а также замедленное возрастное снижение когнитивных функций. Риск сердечно-сосудистых заболеваний изучен недостаточно», — написали в материале.

Биогеронтолог из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и соавтор статьи Вальтер Лонго сообщили изданию Nature, что скорее всего люди с синдромом Ларона защищены от всех возрастных заболеваний. Также изучение деталей этой болезни может вдохновить медиков на разработку лекарств или диет, которые смогут защитить каждого пациента.

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