Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Соответствующие сведения распространяет зарубежная пресса, Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские военные вошли на авиабазу 101 в столице Нигера — Ниамее, где размещаются американские войска. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.

«Ситуация не идеальна, но в краткосрочной перспективе управляема», — отметил инсайдер.

Как заявили журналисты, российские и американские военные «не смешиваются», так как первые заняли отдельный ангар, находящийся ближе к столичному аэропорту. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

К слову, у США две базы в африканской стране, включая объект с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на севере государства. По состоянию на 2023 год, в Нигере присутствовало примерно 1,1 тысячи американских военных. Но в марте нигерийское военное правительство разорвало соглашение с США, согласно которому американским солдатам разрешалось находиться на территории этого государства.

Уже в апреле Нигер выступил против нахождения в стране американских контингентов. Власти США уступили требованиям африканской стороны, поэтому в ближайшие месяцы военные США покинут страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в столице Нигера подняли российские флаги.