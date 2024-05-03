Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Интернет-пользователи не на шутку обеспокоились жизнью девочки вдали от отца.

Модель и блогер Виктория Боня позволила сделать своей 12-летней дочке сделать сомнительную процедуру. В социальной сети она рассказала, что наследница захотела сделать пирсинг на пупке. Звездная мама сказала «да».

«Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала «да», — сообщила знаменитость.

Интернет-пользователи пришли в ужас, увидев такое. Ведь девочке всего 12 лет. Но у Бони свой метод воспитания. Она не накладывает никаких строгих ограничений, считая, что ребенку нужно давать свободу. Помимо пирсинга звезда забрала дочку из школы, и теперь подросток обучается в онлайн-формате. При этом пока девочка жила с папой — таких вольностей себе не позволяла.

К слову, до этого Боня жила в Монако. Там-то она и проживала рядом с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Но все изменилось, когда в очередной раз подала на получение вида на жительство, но ей отказали. Ей ничего не оставалось, как вернуться на Родину и забрать с собой девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочка Виктории Бони оценила московское метро.