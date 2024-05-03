Странное свечение вновь заметили в небе над Украиной: что это было

«Страна.ua»: свечение в небе над Украиной — это ступень ракеты Falcon 9

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn

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Необычное явление видели жители нескольких городов.

Странное свечение, которое вновь заметили над рядом городов Украины, скорее всего, является следом от ступеней ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, которой владеет Илон Маск. Об этом заявили эксперты в сфере космоса изданию «Страна.ua».

Ракета вывела два спутника на орбиту Земли. Оставленные следы — это последствия отделения ступеней космического борта.

Свечение видели жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны. Очевидцы говорили, что объект движется.

В ночь на 1 мая в небе над Украиной местные также заметили вспышку неизвестного происхождения. Украинские СМИ предполагали, что это событие могло быть связано с метеором или «другим космическим явлением».

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем так важен запуск «Ангары» с космодрома Восточный.