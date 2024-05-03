Кричала и плакала: Бритни Спирс увезли на скорой после драки с возлюбленным

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Что произошло между певицей и домработником с тремя судимостями?

Американская певица Бритни Спирс вновь заставила не на шутку волноваться поклонников. На днях она подралась с возлюбленным Полом Солизом в отеле, после чего ей потребовалась помощь медиков, сообщил TMZ.

Неприятная ситуация произошла в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Что именно стряслось между партнерами, пока неизвестно. Но постояльцы внезапно услышали крики Спирс. Она угрожала сотрудникам отеля и другим гостям. Кричала, плакала, некоторые заметили даже порезы на теле. Поэтому, не долго думая, вызвали полицейских. Когда они убедились, что знаменитость не навредит окружающим, ушли.

Но помощь медиков оказалась не лишней. К ним Спирс вышла почти обнаженной. Она лишь прикрывалась подушкой и одеялом. При этом рядом с ней не было ее возлюбленного.

Странная ситуация вызвала еще больше беспокойства у публики. Ведь у Солиза есть три судимости. Многие всерьез начали переживать за жизнь и здоровье артистки. Хотя пара знакома уже год и до этого инцидента мужчина не вызывал никаких подозрений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс ударом каблука разбила лобовое стекло Mercedes.