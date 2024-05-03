«Начали разлагаться»: десятки лошадей погибли от голода на конном заводе на Ставрополье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Уголовное наказание может грозить одному из самых богатых предпринимателей Ставрополья. Бизнесмен владеет крупным конезаводом, где в последние месяцы массово гибнут породистые лошади. Как удалось выяснить в ходе расследования «Известий» животные голодают, не всегда могут найти даже воду. А уже мертвые туши никто не убирает с территории предприятия. Почему — объяснит наш корреспондент Даниил Левин.

Окровавленная лошадь пытается напиться грязной вспененной водой, но это еще не самые жуткие кадры, снятые зоозащитниками на конезаводе.

«Они аж высохли. Красная солома, что они едят, гнилье», — говорят очевидцы.

Мертвые животные лежат на земле, некоторые туши собраны в кучи. Когда происходящее здесь получило огласку, руководство предприятия попыталось скрыть следы массовой гибели, рассказали волонтеры. Они показали кадры, на которых видно, что часть останков сожгли, другую — закопали.

«Вот перекопанная куча. Вот здесь это все трактором они сравнивали. Земелькой вот здесь присыпали. Там под этой землей останки всех павших лошадей», — утверждается на видео.

По подсчетам зоозащитников, только с начала года погибло примерно 50 лошадей. Во время холодов корм если и был, то его было недостаточно. Должного ухода истощенным животным не оказывали. С наступлением весны весь ужас ситуации почувствовали и местные жители.

«Я живу рядом с конюшней — я задыхалась. Видите, у меня голоса нет — так рвало неделю, наверное. Лошади дохлые валялись — вы представляете, дохлятиной как воняло. Они начали разлагаться», — рассказала местная жительница Татьяна Кожура.

Накануне, как только надзорные ведомства начали проводить проверки, руководство конезавода попыталось замаскировать проблемы, завезли целый грузовик зерна. Тем не менее сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения.

«Помещения для временного и постоянного содержания лошадей находятся в неудовлетворительном состоянии. Племенной конезавод „Ставропольский“ не обеспечивает животных кормами. Часть животных имеет признаки истощения», — сообщил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Вячеслав Юдин.

Владелец предприятия — уроженец Сирии — с этих земель, находящихся у него в аренде, получает отличный доход. На что уходят средства и почему их не хватает на содержание животных, сейчас выясняют и в администрации района.

«Данные земли, это почти 800 гектар, используются для выпаса и сенопроизводства. В рамках своих полномочий мы проверим использование земельного участка на отсутствие или наличие нарушений. То есть никаких пашней здесь быть не должно — именно сенокос и выпас скота на пастбище», — заявил глава Александровского муниципального округа Ставропольского края Александр Щекин.

Хотя вопиющие факты жестокого обращения сотрудники конезавода называют фейками: якобы лошади были старые, да и количество значительно меньше.

«Девять. Как по документам у нас прошло, так и по факту девять или десять голов лошадей. Лошади восемь голов 2001, 2002 года рождения. Около 25 лет — это максимальный возраст лошади», — заявили на конезаводе.

Изучать эту версию теперь будут надзорные органы. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Глава СК Бастрыкин также взял расследование под личный контроль.