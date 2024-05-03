Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В связи с чем Анкара пошла на такие меры?

Турция приостановила всю торговлю с Израилем. Это касается как импорта, так и экспорта для всех групп товаров. Ограничительные меры носят временный характер, заявило министерство торговли страны.

Торговля Турции с Израилем не восстановится, пока еврейское государство не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа, а также не наладит бесперебойный поток гуманитарной помощи в анклав.

«Турция будет строго и решительно осуществлять эти новые меры», — сообщили в ведомстве.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Турция с самого начала стала помогать жителям Газы, доставляла тонны гуманитарной помощи на кораблях и самолетах: продовольствие, материалы для здравоохранения и медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Колумбия решила разорвать отношения с Израилем из-за ситуации в Газе.