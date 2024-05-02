Мемориал погибшему военкору «Известий» Еремину установили в Барселоне
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии журналиста георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.
Мемориал погибшему при выполнении профессиональных обязанностей военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Неравнодушные граждане установили фотографию Еремина и плакаты с рассказом о том, как он погиб. На одном из постеров написано, что в его гибели виновен киевский режим.
«Нацистско-путчистский режим Киева убивает журналистов», — написано на постере на испанском языке.
Кроме того, возле мемориала прошел пикет. Его целью было призвать ООН расследовать дело о гибели Семена Еремина. Также выступающие потребовали наказания для убийц.
«Мы осуждаем убийства журналистов. Все они должны быть расследованы», — было написано под фотографией вице-президента ООН Фархана Хака, которую держал в руках один из митингующих.
Один из проходящих мимо мужчин прикрепил к фотографии Еремина георгиевскую ленту, которую снял со своего пиджака.
О гибели журналиста стало известно 19 апреля. Ему было 42 года. Семен Еремин погиб во время съемок репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина.