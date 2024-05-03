Хитрый ход? Сможет ли Блиновская избавиться от долгов с помощью банкротства

Юрист Пачулия: Блиновская не избежит ответственности, если ее признают банкротом

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Блогер продолжает искать обходные пути, чтобы не гасить образовавшийся перед налоговой огромный долг.

Скандальный блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом. Кандидат юридических наук Георгий Пачулия эксклюзивно рассказал 5-tv.ru, что это может ей дать.

Специалист указал, что такого решения очень тяжело добиться. Для него нужны веские основания. Если его получить, то это поможет снять ряд ограничений, наложенных на счета. В любом случае, уголовной ответственности избежать не получится. Дело находится в стадии рассмотрения, ведь долг до сих пор не погашен.

«Для данной госпожи — это значит лишь только то, что в случае признания ее банкротом будут сняты какие-то ограничения и аресты», — объяснил Георгий.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская готова продать дом и подписать мировое соглашение с ФНС.