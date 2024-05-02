Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны показали кадры момента уничтожения цели.

Военно-космические силы (ВКС) России поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав подтверждающие кадры.

На видео показаны кабина боевого управления и пусковая установка ЗРК, а также представлен момент удара по цели. После этого произошла детонация боекомплекта и возгорание склада, расположенного в месте дислокации противника.

«ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на выставку трофейной техники НАТО в Москве.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.