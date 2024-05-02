Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Юные герои, которые подрабатывали гардеробщиками в концертном зале в день трагедии, спасли больше ста человек.

Подростки Артем Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов, спасшие людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», награждены медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Донскова Артема Александровича, <…> Иванова Никиту Михайловича, <…> Халилова Ислама Бахтиеровича», — говорится в документе.

Ислам Халилов, Никита Иванов, Артем Донсков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

В день теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов подрабатывали гардеробщиками. Когда раздались выстрелы, подростки не растерялись и эвакуировали из здания больше ста человек, выступая в роли регуляторов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди несли цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе».