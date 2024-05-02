Замдиректора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный районный суд продлил арест заместителю директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. Как стало известно 5-tv.ru, он останется под стражей до 5 августа 2024 года.

Матвеев проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, он может быть причастен к хищению из бюджета части средств, которые были выделены для укомплектования самолета Ил-76ТД.

Матвеев был задержан в декабре 2023 года. Если вина будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд арестовал председателя думы Нижнего Новгорода Лавричева.