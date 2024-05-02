Губернатор Белгородской области Гладков награжден орденом Мужества

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

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Указ подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе о награждении.

Вячеслав Гладков стал главой региона в 2021 году.

Орден Мужества — одна из высших государственных наград России, которая вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей при чрезвычайных обстоятельствах, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

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