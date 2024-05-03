Топовый кулич: идеальные пасхальные рецепты на любой вкус

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Оказывается, глазурь на кулич наносить начали сравнительно недавно — это переосмысление традиционного десерта хозяйками.

Пасха не за горами. Всех хозяек страны интересует, как же сделать традиционную выпечку максимально вкусной. Рецепты идеальных куличей рассказал URA.RU.

Бездрожжевой творожный кулич

В такой ситуации, дрожжи будут заменены разрыхлителем, который ничем не хуже.

Основные ингредиенты:

Мука — 220-240 граммов;

Яйца — три штуки;

Творог — 300 граммов;

Сахар — 150 граммов;

Ванильный сахар — 20 граммов;

Сливочное масло — 70 граммов;

Сухая вишня — 150 граммов;

Миндаль обжаренный — 50 граммов;

Ром — две столовых ложки;

Разрыхлитель — 15 граммов;

Соль — щепотка;

Лимон — одна штука;

Куркума;

Цукаты по вкусу;

Три формы диаметром 9 сантиметров.

Последовательность приготовления:

В первую очередь необходимо залить вишню кипятком и ромом, чтобы у нее было время настояться. «Мариновать» ягоду нужно в течении 15 минут. В это время измельчаем миндаль, топим сливочное масло и снимаем цедру с половины лимона, взбиваем творог. В отдельной чаше взбиваем яйца, сахар, ванильный сахар, соль в пышную массу до растворения сахара.

После выполнения всех вышеупомянутых манипуляций, надо добавить масло и цедру в яичную массу. По желанию туда же добавить щепотку куркумы. Она придает изделию красивый цвет. Все тщательно размешать, постепенно добавляя творог небольшими порциями и взбивая массу блендером на низкой скорости, до исчезновения комочков.

Потребуется отдельно смешать 200 граммов муки и разрыхлитель, затем постепенно просеять их в яично-творожную массу, замешивая. При необходимости добавить еще немного муки. Определить стоит это делать или нет, будет весьма просто. Если тесто окажется слишком жидким, то без сомнений сыпьте.

Далее в тесто нужно добавить просушенную вишню, миндаль и цукаты. Тщательно все перемешать. Можно заменить на клюкву или другие сухофрукты, но лучшим решением станет что-то контрастное сладкому тесту, как кислая вишня.

Заполнить подготовленные формы тестом на две трети. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке.

Краффин

Это сочетание маффина и круассана, которое стало весьма популярным в последние годы.

Основные ингредиенты:

Молоко — 100 граммов;

Яйца — две штуки;

Сахар — 70 граммов;

Ванильный сахар — 20 граммов;

Дрожжи — семь граммов сухих (21 граммов живых);

Лимон — одна штука;

Сливочное масло — 130 граммов;

Соль — две щепотки;

Мука — 350 граммов;

Сухофрукты — 140-160 граммов;

Бумажные формы — три штуки диаметром 9-10 сантиметров;

Сахарная пудра;

Последовательность приготовления: смешать дрожжи, ложку сахара, три столовые ложки муки из общего количества и оставить опару в теплом месте на десять минут.

Берем миску. Добавляем в тертую цедру лимона, 30 граммов размягченного сливочного масла, сахар, ванильный сахар, соль, разбиваем туда два яйца и хорошенько перемешиваем.

Смешать две смеси вместе и во время перемешивания, постепенно досыпать муку. Данный процесс должен занять около десяти минут. Лучше всего будет начать в миске, а затем продолжить на кухонном столе.

После завершения манипуляции, массе нужно около часа в теплом и темном месте. За это время она должна увеличиться вдвое. Затем ее нужно еще раз замешать и разделить на три шара. Их оставить в тепле на десять минут.

Пока тесто отдыхает, режем сухофрукты на маленькие кубики, замачиваем на десять минут в воде и хорошо просушиваем.

Шарики уже должны были подняться. Теперь их надо преобразовать в тонкие прямоугольники. Сделать это можно на столе, обязательно посыпанном мукой, иначе они к нему прилипнут.

Каждый лист теста смазать мягким сливочным маслом, равномерно распределить сухофрукты. Свернуть в тугие рулеты.

Полученный рулет разрезать ножом вдоль, совсем немного не доходя до края. Одну из частей свернуть улиткой разрезом наружу. Положить неразрезанный край поверх первой улитки и завернуть вторую часть вокруг спиралью разрезом наружу.

Вышеупомянутую манипуляцию повторяем с каждым рулетом. Три кулича кладем в формы и оставляем подниматься в тепле на 30-40 минут.

Затем ставим их в разогретую до 170 градусов духовку на 25-30 минут.

Маленькие хитрости

Готовность можно проверять зубочисткой или деревянной шпажкой для шашлыка. Для этого необходимо просто аккуратно воткнуть ее в центр изделия. Если кулич не испекся —на предмете останутся кусочки теста. Если же он готов, то палочка вынется чистой и сухой.

В ситуации, когда все изделие не готово, а верхушка уже горит, можно использовать фольгу. Нужно просто накрыть ей кулич сверху, как шапочкой.

Глазурь

Последние десятилетия хозяйки не обходятся без глазури. Она является не только украшением кулича, но и добавляет ему особого вкуса. Глазурь можно приготовить разнообразными методами и из разных ингредиентов.

Стоит присмотреться к белковой, сахарной и шоколадной глазурям. Они просто в приготовлении и очень вкусные. Рецепты почти ничем не отличаются, выбранный ингредиент просто приводится в жидкое состояние и замешивается с необходимыми элементами.

Для белковой глазури нужны: два яйца, 100 граммов сахара и щепотка соли.

Для сахарной глазури нужны: 200 граммов сахара, 750 миллилитров воды и чайная ложка лимонного сока.

Для шоколадной глазури нужны: 100 граммов белого, молочного или темного шоколада и одна столовая ложка растительного масла.

История жизни кулича

Пока печется кулич, давайте все же разберемся откуда произошло наше творение.

Изначально был церковный хлеб, который назывался артос. Его форма была похожа на современную, а пекли изделие только из пшеничной муки и с использованием закваски. В дальнейшем хозяйки стали корректировать рецепт и делать из него множество новых. Глазурь в него внесли тоже они. Первоначально верх украшался просто крестом.

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