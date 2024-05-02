Сценарий «цветной революции»? Чем могут обернуться массовые протесты в Грузии

Фото, видео: Reuters / IRAKLI GEDENIDZE; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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Кто на самом деле раскачивает «лодку» и почему им это выгодно?

Волна протестов накрыла Грузию. Причиной этого стал законопроект об иностранных агентах. Как сложившаяся ситуация отразится на Тбилиси и чем эти волнения могут обернуться для Москвы, рассказал в беседе с 5-tv.ru декан ФСНиМК Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Политолог отметил, что нельзя исключать возможность начала «грузинского Майдана», потому что сейчас у власти в Грузии находятся достаточно умеренные, но непоследовательные силы. Они придерживаются определенного нейтралитета в отношении России, но назвать их политику пророссийской никак нельзя.

«В этой ситуации у них есть определенные болевые точки, по которым, в общем-то, Запад может надавить. Тем более, что, насколько я так примерно понимаю ситуацию, молодежный протест грузинские власти уже упустили из-под контроля и это дает возможность творить цветную революцию», — объясняет специалист.

Шатилов подчеркивает, что грузинское правительство занимает аккуратную, нерешительную позицию В таком случае, обычно при поддержке западных кураторов и западных спецслужб, власть фактически сносят и на смену приходят те, кто способен проводить в отношении России гораздо более неприятную политику.

«Нечто подобное в свое время было с Эдуардом Шеварднадзе, которого вынесли по тому же сценарию и привели к власти Михаила Саакашвили», — говорит эксперт.

Шатилов уверен, что данный сценарий может быть очень выгодным для Вашингтона, потому что нынешнее правительство Грузии, даже с учетом достаточно холодного отношения к России, все-таки старается взаимодействовать с нашей страной в рациональном ключе и не собирается создавать какую-то болевую точку, например, в Абхазии или Южной Осетии.

Однако, если Соединенным Штатам удастся сломать действующее в Тбилиси руководство и во главе власти будет поставлен радикал, подобный Саакашвили, то не исключено, что Закавказье может стать плацдармом для проблем.

«Много будет зависеть, конечно, от решительности нынешних властей Грузии, насколько они готовы проявить характер и насколько они готовы держать удар даже с учетом достаточно массового протеста», — резюмировал политолог.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал раскол в грузинском обществе, одобрили 1 мая в третьем чтении в парламенте.

Президент Саломе Зурабишвили в середине марта заверила граждан, что наложит вето на закон, если он успешно преодолеет третье чтение, однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что это лишь на несколько недель замедлит его принятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп грозит разрушить мечту Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.