Будет больно: названы два варианта ответа России на изъятие замороженных активов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Москва неоднократно заявляла, что попытки захватить ее средства являются бандитизмом.

Есть два варианта ответа России на изъятие Западом замороженных активов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, юристов и экономистов.

Согласно материалу, Россия неоднократно заявляла, что любая попытка захватить ее капитал или проценты с активов будет являться «бандитизмом». Эти действия будут иметь катастрофические последствия.

Так, ответить Москва может двумя способами: первый — конфискация западных ценных бумаг, хранящихся на специальных счетах типа «С», второй — блокировка не биржевых активов, которые принадлежат недружественным странам. Отмечается, что ответ России «может причинить боль» Западу.

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Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

На днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ответила на заморозку активов, после которого США попадут в безвыходное положение и лишатся путей к отступлению. Крупнейший американский банк может лишиться имущества и акций в РФ.