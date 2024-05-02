Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Знаменитость уже сама стала мамой и воспитывает ребенка. При этом она с содроганием вспоминает, каким строгим был ее отец.

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем личном блоге рассказала подписчикам историю из детства о том, как отец выпорол ее за выдернутого их дневника листа с неудовлетворительной оценкой. Теперь, по ее словам, она не крайне отрицательно относится ко лжи.

Специально для 5-tv.ru психолог Александра Миллер рассказала, мог ли этот неприятный эпизод оказать негативное влияние на поведение телеведущей уже во взрослой жизни и скажется ли это на воспитании ее маленькой дочери Маши.

«Родительские программы, установки, воспитание очень влияют потом на последующую нашу жизнь и на то, как мы потом будем воспитывать наших детей», — объяснила эксперт.

По словам психолога, в стрессовых ситуациях человек чаще всего выдает именно те реакции, которые он «выучил» в детстве. Поэтому очень важно проработать обиды и травмы с квалифицированным психологом. Просто изменить отношение ко лжи будет очень трудно, отметила Александра Миллер.

«У нас тело помнит все те обиды, страхи, стрессы, и поэтому мы на подкорку записываем это все, а потом выдаем уже во взрослой жизни», — рассказала эксперт.

Кроме того, не исключено, что Кудрявцева может прибегать к таким же авторитарным методам воспитания, от которых пострадала сама в детстве. Психолог объяснила, что, учитывая эмоциональную окраску, с которой описала Кудрявцева эпизод из детства, она сама не до конца отпустила переживания. Поэтому важно проработать эти эмоции с психологом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева повздорила с фанатами из-за своей дочери.