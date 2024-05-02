Легендарный знаток: Леониду Каневскому исполнилось 85 лет

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Звезда детективных сериалов продолжает радовать своих фанатов на телевидении.

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский празднует свой 85 день рождения. Многим он известен благодаря документальной программе с ним в главной роли, которая открылась глазам зрителей в далеком 2003 году.

Каневский родился в 1939 году в Киеве, а в 17 лет уехал в Москву — там он поступил в Щукинское училище. Долгие десятки лет он радовал людей своим выходом на сцены Московского театра имени Ленинского комсомола и Московского театра на Малой Бронной.

Всенародная же слава пришла к нему позже, в 2003 с выходом телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» на одном из федеральных телеканалов, где актер сыграл майора милиции Александра Томина.

Леонид Каневский, несмотря на почтительный возраст, активно выходит на сцену на Театра на Малой Бронной и сейчас.

Легендарный артист за все время снялся и в более чем 70 фильмах и сериалах, включая такие знаменитые картины, как «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Звезда «Следствие вели…» продолжает радовать людей не только своими искусными исполненными ролями в театре и кино, но образом в популярных мемах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как снимали легендарный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи», где также раскрыли будущую судьбу героев, в том числе и Леонида Каневского.