Неожиданно! Назван самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann

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Нарколог рассказал, в сторону какого спиртного напитка стоит делать выбор.

Все виды алкоголя негативно влияют на состояние печени, особенно при его употреблении в больших количествах или в течение продолжительного времени. При этом ром можно считать наиболее безопасным из всех крепких алкогольных напитков. Такую точку зрения высказал в беседе с изданием Газета.ру психиатр-нарколог Руслан Исаев.

По словам эксперта, ром содержит фосфор, калий и цинк. Данный вид алкоголя оказывает чуть менее негативное влияние на организм. А вот коньяк, считает Исаев, можно считать самым вредным крепким напитком.

«Большие дозы коньяка, как правило, приводят к тяжелому похмелью и агрессивному воздействию на печень», — объяснил эксперт.

В отдельную категорию можно отнести пиво и различные коктейли. Некоторые могут ошибочно полагать, что в хмельном напитке содержится мало алкоголя. Исходя из этого люди начинают употреблять его часто в большом количестве, отчего серьезно страдает печень. Коктейли не менее опасны, так как не всегда возможно точно определить их состав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкогольный напиток может негативно сказаться на мужском либидо.