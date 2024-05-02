Погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоено звание Героя России посмертно

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Общественной палаты Республики Дагестан / op_rd7

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Российский офицер умер в госпитале Севастополя от полученных ранений 14 февраля этого года.

Полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в зоне российской спецоперации на Украине, удостоен звания Героя России посмертно. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что Магомеджанов был не только хорошим командиром, но и готовил достойную смену, обученную в лучших традициях морской пехоты.

Полковник Магомедали Магомеджанов был заместителем командующего 18-й армии. Он умер в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений 14 февраля этого года. Его похоронили в родном селе Хлют со всеми воинскими почестями. В последний путь его проводили близкие, друзья, земляки и сослуживцы, в том числе представители высшего офицерского состава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу вручил золотую звезду Героя России командующему группировкой войск «Центр».