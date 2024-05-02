В возрасте 37 лет умер чемпион России по кулачному бою Александр Коломыцев

Фото: ВКонтакте / Александр Коломыцев / 1554206578

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Что могло стать причиной смерти бойца ММА в таком раннем возрасте?

В Ростове-на-Дону ушел из жизни в возрасте 37 лет чемпион России по кулачному бою Александр Коломыцев. Смерть подтвердила в беседе с 5-tv.ru его девушка Алла.

Она сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца. Спортсмен всегда переживал все сложности и проблемы близких людей, он воспринимал их как свои личные, так как был чутким человеком.

В Ростове-на-Дону Александр поехал, чтобы отметить два дня рождения — 4 мая родилась его старшая дочь, а 6 мая — младшая.

Алла поделилась секретом — совсем скоро Александр должен был сделать ей предложение руки и сердца. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

Спортсмен планировал сделать предложение своей девушке, но не успел. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве.