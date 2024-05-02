Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Французский президент считает, что его предложение еще тогда поддержали многие «союзники».

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку войск на Украину. Об этом он опять заявил в интервью журналу The Economist.

«Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий», — сказал он.

Макрон также назвал условия, при которых отправка войск на Украину была бы возможна. По его словам, Франция на законных основаниях серьезно задалась бы таким вопросом, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе властей киевского режима о таком шаге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередные заявления французского лидера, заявила о связи высказываний с днями неделями.

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский бизнесмен Илон Маск высказался о крахе переговоров России и Украины в 2022 году. Военные действия могли бы завершиться еще тогда, но Запад и Киев сделали свой выбор.