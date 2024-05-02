Украинский агент получил 11 лет колонии за слив данных о войсках России
Суд Крыма приговорил к 11 годам колонии украинца за шпионаж
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Он собирал информацию в Запорожской области.
Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который шпионил и передавал данные о войсках России в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) областного главка ФСБ РФ.
Осужденный собирал сведения о местах дислокации и направлениях передвижения российской армии в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Делал он это по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
«Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
Отбывать свое наказание гражданин Украины будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для ГУР Украины. Он осознавал, что разведка киевского режима может использовать полученную информацию против России. Возбуждено уголовное дело.