Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Aleksandr Schemlyaev; 5-tv.ru

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По данным Минпромторга, треть сухих смесей в продаже — фальсификат. Как будут бороться с этой проблемой?

Первоочередным для людей, переживших паводки, остается вопрос восстановления жилья. И здесь главное не нарваться на мошенников. Согласно статистике Минпромторга, треть цемента на рынке — подделка. В составе может быть и зола, и каменная мука. Причем фальсификат делают как на заводах, так уже и в магазинах. Корреспондент «Известий» Дарья Сенникова разбиралась, как отличить плохой товар.

Другого на рынках стройматериалов и не услышишь. Самая ходовая марка — М-300. По словам продавцов, сгодится и на фундамент коттеджа и на выравнивание пола. По статистике Минпромторга, треть сухих смесей в продаже — фальсификат. В составе может быть зола, каменная мука. Проще говоря, вторсырье. Такой «коктейль» мешают мелкие производители и сами продавцы.

Строительные смеси подлежат декларированию соответствия ГОСТу. После такой процедуры получать сертификат качества уже не обязательно. Но в этом павильоне — нет никаких документов. Нарушением является и продажа смесей в поврежденной упаковке.

Купили этот образец и еще три — от популярных брендов для проверки в лаборатории. Цена от 180 до 240 рублей.

«Здесь — разнородный песок. Также наличие комков цемента, очень много белых включений, как будто подмели с улицы сюда», — говорит научный руководитель научно-исследовательского института строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар.

Состав приготовили по инструкции и оставили застывать.

«Здесь соблюдены идеальные условия для того, чтобы строительная смесь набралась прочности», — отметила корреспондент.

Смесь, забракованная с первого взгляда, и проверку на прочность не прошла. Для сравнения: самый дорогой образец под прессом держался до последнего. Это и есть настоящий пескобетон М-300. Из всех образцов — он самый светлый. Средние по качеству — немного темнее, некоторые даже с рыжиной. Но не соответствуют заявленной прочности! Для выравнивания стен или пола — сгодятся. А вот дом на такой фундамент лучше не ставить.

«Вот, посмотрите качество бетона. Это самоделка. Обратите внимание — рыжий цвет», — говорит директор внешнего центра компетенций компании по продажам стройматериалов Денис Никольский.

И отмостка, и фасад дома семьи Неждановых пошли трещинами после первой зимовки. Теперь все нужно переделывать.

Борьба с фальсификатом начинается с эксперимента добровольной маркировке. Так хотя бы можно отследить путь от производителя до покупателя. Одним из первых маркировкой стройматериалов заинтересовался завод в Ленинградской области.

«„Честный знак» позволит нашим потребителям конечным получить всю информацию о месте производства, убедиться в подлинности товаров», — отметил директор завода по клеевым технологиям Глеб Жуков.

Подменить промаркированную упаковку невозможно — каждый код уникален. Но кардинально это ничего не изменит, считают игроки рынка.

Оптовые покупатели код на каждой пачке проверять не будут, так что возможность продать некондицию остается. А вот для дачного ремонта владельцы наверняка выберут гарантированное качество. И если на таком прочном фундаменте дома простоят на пару десятков лет дольше — значит эксперимент затеяли не зря.