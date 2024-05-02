Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Поражение было нанесено формированиям наемников «Иностранного легиона» ВСУ.

Вооруженные силы России в рамках проведения спецоперации освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс ДНР», — говорится в сводке ведомства за сутки.

Кроме того, группировка «Южная» продолжила продвижение, заняв более выгодные позиции и рубежи, а также нанесла поражение формированию наемников «Иностранного легиона» и штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате киевский режим лишился 270 боевиков, танка и четырех автомобилей.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы 28 дней удерживали позиции, находясь в окружении ВСУ.