Песков об обвинениях в применении химоружия: «Россия привержена обязательствам»

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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По мнению американцев, российские войска якобы применили хлорпикрин на Украине, но где доказательства?

Обвинения России в использовании химического оружия являются голословными, наша страна привержена своим обязательствам по международному праву. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы видели новости на этот счет. Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — сказал он.

Прежде Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армии России, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. По данным Госдепа, Москва якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

При этом американские власти не подкрепили свои обвинения доказательствами. Они также отказываются замечать факты применения химического оружия боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ применили химическое оружие на артемовском направлении в ДНР. Стеклянные бомбы украинские националисты сбрасывали с помощью беспилотных аппаратов. Предположительно, внутри колбы был белый фосфор.

Как рассказал военный эксперт Евгений Михайлов, эти боеприпасы с химическим составляющим опасны, прежде всего, для дыхательных путей и глаз, но могут поражать и другие жизненно важные органы. Снаряды с белым фосфором вообще запрещены международными конвенциями, но они не имеют никакой силы над украинскими боевиками.