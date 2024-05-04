🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 мая, вы будете нервничать из-за работы, поскольку у многих накопилось немало претензий. Не рубите сгоряча. Дайте себе время обдумать ситуацию. Вечером приятно проведите время. Это поможет вам снять усталость.

♈ Овны

Сохраняйте душевное равновесие. Сегодня многие будут так и капать вам на нервы, и главное — не «вспыхнуть», иначе отношениям конец. Не стоит в этот день на что-либо соглашаться — оставайтесь в своей зоне комфорта. Проблем сейчас не будет от слова совсем, так что настраивайтесь на позитив и несите его в массы. Вечер проведите с друзьями — они помогут забыть о работе.

Космический совет: не позволяйте окружающим пользоваться вашей добротой и скидывать свои дела.

♉ Тельцы

Важные дела отложите подальше. Настраивайтесь сегодня решать мелкие проблемы и отдавать все свое внимание нюансам. Все встречи в этот день могут закончиться на негативной ноте, поэтому не стоит заводить сложные разговоры и деловые переговоры. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям — сейчас ваша интуиция вас точно не подведет. Вечер проведите с друзьями — они помогут снять вам стресс.

Космический совет: не поддавайтесь на манипуляции детей или родителей.

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♊ Близнецы

Проведите это утро бодро и позитивно — выйдите на пробежку или устройте полезный завтрак. Заряд энергии поможет справиться с самыми сложными задачами сегодня. Прошлое в этот день может застать врасплох, поэтому даже приятные воспоминания лучше закопать в памяти. Вечер стоит провести с друзьями — они помогут вам расслабиться и расправиться со стрессом.

Космический совет: сконцентрируйтесь сегодня на работе, дел невпроворот.

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♋ Раки

Сегодня можно расслабиться — день будет легким. Проблемы, как и негативные личности, будут от вас «шарахаться», так что неприятностей не стоит ждать. Что-то новенькое в свою жизнь лучше не притягивать — если на первых парах все у вас пойдет как по маслу, то позже дела обернутся зубастыми проблемами. Идти на свидание сейчас — плохая идея. Скорее всего, оно пройдет хуже некуда.

Космический совет: возможны переживания из-за отношений с любимым человеком, всплывут старые обиды.

♌ Львы

Сегодня ваша интуиция вас не подведет ни разу. Опираясь на нее, вы сможете решить все проблемы блестяще. Так что верьте в себя и иногда действуйте импульсивно — не бойтесь прислушаться к внутренним ощущениям. А вот планы на будущее лучше не замалчивать — доверьтесь близким, и они смогут указать на не самые выигрышные идеи. Вечер лучше провести в спортзале — сможете расправиться со стрессом.

Космический совет: позитивные перемены стучатся в вашу дверь, ждут новые приятные встречи и знакомства.

♍ Девы

Каждое решение в этот день будет слишком важно, поэтому не стоит относиться к чему-либо легкомысленно — продумывайте каждый свой шаг и взвешивайте все «за» и «против». Руководствоваться можно как своим, так и чужим опытом. Но будьте осторожнее, прося у кого-то совета, вам могут дать вредный. Вечером лучше сбавить обороты и расправиться со стрессом с помощью спорта.

Космический совет: пришло время для занятий спортом и других активностей, не расслабляйтесь.

♎ Весы

Каждое ваше решение будет иметь побочный эффект, поэтому будьте предельно внимательными и взвешивайте все «за» и «против». В такой непростой день вам нужна группа поддержки, так что в сложные моменты обязательно звоните близким и просите помощи. Даже несколько приятных слов помогут вам поверить в себя. Вечером лучше сбавить обороты и расправиться со стрессом с помощью спорта.

Космический совет: вы будете в центре внимания, но это может задеть кого-то за живое.

♏ Скорпионы

Альтернативные варианты — то, что поможет в этот день расправиться со всеми проблемами. Проторенные дорожки, наоборот, могут погрузить вас еще глубже в неприятности. Начинать что-то с нуля, значит обречь себя на новые зубастые проблемы, так что отложите новые дела на завтра. Сегодня же занимайтесь тем, что выходит у вас лучше всего. Вечером стоит лечь пораньше — вам нужно выспаться.

Космический совет: не давайте обещаний, которые не сможете сдержать, это может испортить репутацию

♐ Стрельцы

Сегодня будет сложно принять решения — у вас слишком много вариантов. Сократить их не получится, и лучшее, что вы можете сделать в этом случае, — переложить важные вопросы на завтра. Будьте осторожнее как в словах, так и в действиях — нечаянно вы можете подпортить карьеру или личную жизнь. Вечером можно будет выдохнуть и снять стресс с помощью спорта.

Космический совет: вас будут раздражать окружающие, не поддавайтесь негативным эмоциям.

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♑ Козероги

Не доверяйте всем вокруг, иначе позже придется убирать лапшу с ушей. Слушайте только проверенных людей, а от разговора с другими убегайте быстрее. Это прекрасный день, чтобы работать над ошибками — если вы протормозите, то они обернуться для вас зубастыми проблемами. Очень важно в этот день верить в себя и быть в хорошем настроении — от этого зависят все ваши решения.

Космический совет: близкие окружат вас заботой, удастся расслабиться и отдохнуть.

♒ Водолеи

Выбирайте только альтернативные варианты — проторенные дорожки приведут совсем не к тому результату. А еще слушайте близких внимательнее — сегодня они расскажут вам что-то потрясающее, что обязательно отразится на вашем будущем. Владея этой информацией, вы можете перевернуть жизнь вверх тормашками. А вам как раз нужно встряхнуться — вы слишком долго сидели в зоне комфорта.

Космический совет: от вас потребуется максимум усилий, чтобы справиться со всеми проблемами.

♊ Рыбы

Комфортом и не пахнет. Сегодня вам придется выходить из этой самой мягкой зоны не только ради карьеры, но и личной жизни. Не сомневайтесь в себе — все у вас получится. От вашего настроя в этот день зависит многое — именно он будет определять ситуации и то, как вы будете из них выпутываться. Так что вытряхните из головы негатив и думайте только о хорошем.

Космический совет: интуиция сегодня станет вашим коньком, она подскажет верное решение.

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