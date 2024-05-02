Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency/Michael Brochstein

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Минобороны России подчеркивает, что войска наносят удары только военным объектам Незалежной.

На Украине повреждена половина энергетической системы. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

«Просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена», — сказал он.

Кроме того, Кулеба также признал высокую эффективность России в военных усилиях. При этом министр пожаловался на союзников Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Минобороны РФ подчеркивает, что наши бойцы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери генерирующих мощностей. Энергопроизводство в Харькове оказалось почти полностью уничтожено.