МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Кого именно коснутся поправки и будут ли исключения?

Научный центр безопасности дорожного движения МВД хочет ввести обязательные изображения российского флага на автомобильных номерах. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом автомобилистов, которые ранее уже получили номера без флага, поправки не коснутся. Также исключением станут красные госномера для машин дипломатических ведомств.

По заверениям председателя Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александра Тузова, в случае принятия поправок дубликаты номеров не подорожают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменилось в жизни россиян с 1 мая 2024 года с точки зрения законодательства.