Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Почему власти киевского режима вдруг об этом задумались?

Минобороны Украины хочет добиться прекращения съемки территории страны со спутников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, однако впоследствии публикация была удалена.

«Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины», — говорилось в сообщении.

Указывалось, что доступ к снимкам, сделанным со спутников, через третьих лиц может получить и в дальнейшем «использовать противник». При этом название компании, с которой министерство Украины собирается начать сотрудничать, не называется.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали высокую эффективность России в военных усилиях. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба пожаловался на своих союзников.