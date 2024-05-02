Мину «Лепесток» обнаружили в жилом дворе на северо-востоке Москвы

Фото: Река Александр / ТАСС

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На место вызвали правоохранителей и экстренные службы.

На северо-востоке Москвы обнаружили предмет, напоминающий противопехотную мину «Лепесток». Как стало известно 5-tv.ru, подозрительная находка лежала во дворе жилого дома на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

На место вызвали правоохранителей и экстренные службы, в том числе — группу разминирования. В итоге выяснилось, что это — учебная мина, муляж «Лепестка», и какой-либо опасности для людей она не представляет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в торговом центре в Москве мужчина ударил бывшую жену ножом и сбежал.