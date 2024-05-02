«Возмездие настигнет»: Захарова о виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе

Фото: © РИА Новости / Александр Полищук

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Сегодня исполнилось 10 лет со дня совершенного украинскими нацистами преступления, напомнила российский дипломат.

Власти России уверены, что Одесса снова станет свободной, а сторонников «майдана», исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов настигнет справедливое возмездие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий обнародован на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, сторонники «майдана» на Украине жестоко расправились с теми, кто не поддержал кровавый антиконституционный вооруженный госпереворот в Киеве, не согласился с приходом к власти национал-радикалов и их антинародным курсом. Одесситы пытались отстоять свои права, они заявили о категорическом неприятии беспредела в Незалежной.

«Свободолюбивая русскоязычная Одесса была костью в горле режима, который во что бы то ни стало хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города и утопить в крови любое сопротивление», — подчеркнула Захарова.

В итоге националисты подожгли здание Дома профсоюзов, где находились мирные жители, несогласные с политикой киевского режима. Киев начал расследование по делу об этой трагедии, но под давлением международных организаций следствие превратилось в фарс. Когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, появились надежды на справедливое расследование, но он не выполнил своих обещаний.

«Недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что МИД России отдает дань памяти жертвам трагедии в Одессе. Москва убеждена, что исполнителей и вдохновителей этой кровавой расправы «справедливое воздездиет рано или поздно настигнет».

Трагедия в Одессе в 2014 году

Происшествие в одесском Доме профсоюзов произошло ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года. Тогда по разные стороны баррикад встретились противники и сторонники евромайдана. Сначала противостояния между активистами начались на Греческой площади, а позже перекинулись на Куликово поле. Там сторонники евромайдана разгромили палаточный лагерь своих оппонентов.

Люди, которые не желали госпереворота в стране, скрылись и забаррикадировались в Доме профсоюзов. В итоге националисты подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате пожара погибли 48 человек, а 240 пострадали.

Виновные этого насильственного и ужасающего акта до сих пор не наказаны. Следствие так и не выяснило, кто все-таки стоит за поджогом Дома профсоюзов. Совет Европы пытался взять дело под свой контроль, но не получил на Украине необходимого содействия.

При этом в своей предвыборной компании президент Украины Владимир Зеленский обещал найти виновных в этой трагедии, но после его избрания никаких продвижений не было.

Следует отметить, что Россия неоднократно предлагала провести открытое расследование этих событий. Также в 2019 году на неэффективные действия следственных органов на Украине указывала мониторинговая миссия ООН по правам человека. В 2022 году вопросы возникли у Европейского суда. Инстанция считала, что на Украине не обеспечивают безопасность граждан.

По итогу никто не смог добиться справедливого расследования от киевского режима, а после начала СВО дело и вовсе отложили в долгий ящик.

Ранее 5-tv.ru писал, что трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины. Со дня страшного пожара, в котором заживо сгорели люди, прошло ровно десять лет.